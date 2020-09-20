В МИД РФ раскритиковали заявления США против Ирана
Совет безопасности ООН не возобновлял санкции против Ирана, прокомментировали в МИД России утвердительные заявления Вашингтона насчет восстановления ранее отменённых санкций СБ ООН в отношении Тегерана.
«Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана», — цитирует заявление МИД РФ Газета.ru.
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что США организовали «театральную постановку», чтобы подчинить себе Совет Безопасности.
Напомним, 20 августа США уведомили председателя СБ ООН о запуске 30-дневного процесса возвращения ранее отмененных санкций из-за существенного несоблюдения Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Она была согласована в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. Закончится оружейное эмбарго должно, в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН, 18 октября 2020 года.
Президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из СВПД и ввел повторные санкции против Ирана. Это привело к сокращению Ираном ядерных обязательств. США требуют продления оружейного эмбарго. В противном случае грозят раскрутить механизм возврата санкций, аннулированных резолюцией 2231.
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