В МИД РФ прокомментировали вопрос признания власти талибов в Афганистане

Москва пока не ведет речи о признании движения «Талибан»* (*запрещенной в России террористической организации) в качестве законной власти в Афганистане. При этом Россия выражает готовность работать с переходным правительством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

Эксперты опасаются резни в Афганистане и новых вызовов от США

«Нет, мы пока не признали, но всему свое время, поживем — увидим», — заявил Кабулов.

В воскресенье 15 августа боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) провели операцию по наступлению на Кабул. Они прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. В результате сформировано переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Афганистана Али Ахмадом Джилали. Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и эмигрировал в Таджикистан.

Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистанМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры