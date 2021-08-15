В МИД РФ прокомментировали вопрос признания власти талибов в Афганистане
Москва пока не ведет речи о признании движения «Талибан»* (*запрещенной в России террористической организации) в качестве законной власти в Афганистане. При этом Россия выражает готовность работать с переходным правительством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.
«Нет, мы пока не признали, но всему свое время, поживем — увидим», — заявил Кабулов.
В воскресенье 15 августа боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) провели операцию по наступлению на Кабул. Они прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. В результате сформировано переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Афганистана Али Ахмадом Джилали. Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и эмигрировал в Таджикистан.
Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+21 624 / сут.
Умерли
170 тыс.+816 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+16 426 / сут.
- На Украине мэр Кривого Рога найден мертвым
- В Кабуле ввели комендантский час
- Суд запретил работу сервиса «Глаз Бога»
- Новым органом управления Афганистана стал специальный совет
- В МИД РФ прокомментировали вопрос признания власти талибов в Афганистане
- Совет безопасности ООН согласовывает сроки экстренной встречи по Афганистану
- СМИ: Убийство дагестанца на Кутузовском проспекте в Москве попало на видео
- Президент Белоруссии назвал виновных в развале СССР
- Президенты России и Узбекистана провели переговоры по ситуации в Афганистане
- СМИ: Президент Афганистана подал в отставку и улетел за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru