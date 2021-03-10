В МИД РФ прокомментировали утверждение нового правительства в Ливии

В МИД РФ назвали утверждение нового правительства в Ливии важным шагом на пути разрешения политического кризиса в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее 9 марта ливийский парламент утвердил предложенный Абдельхамидом Дбейбой состав правительства национального единства на переходный период. Задачами правительства, в частности, станут формирование единых органов власти и подготовка к национальным выборам, запланированным на 24 декабря текущего года.

«Приветствуем решение ливийского парламента», - говорится в сообщении российского МИДа. В ведмостве также отметили Ливию как важного партнера РФ в Северной Африке и выразили надежду на скорое восстановление партнерства в различных сферах.





