В МИД РФ прокомментировали утверждение нового правительства в Ливии
В МИД РФ назвали утверждение нового правительства в Ливии важным шагом на пути разрешения политического кризиса в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее 9 марта ливийский парламент утвердил предложенный Абдельхамидом Дбейбой состав правительства национального единства на переходный период. Задачами правительства, в частности, станут формирование единых органов власти и подготовка к национальным выборам, запланированным на 24 декабря текущего года.
«Приветствуем решение ливийского парламента», - говорится в сообщении российского МИДа. В ведмостве также отметили Ливию как важного партнера РФ в Северной Африке и выразили надежду на скорое восстановление партнерства в различных сферах.
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