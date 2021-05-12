В МИД РФ призвали Вашингтон не нагнетать напряженность в отношениях с Москвой

МИД России призывает США не нагнетать напряженность в российско-американских отношения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

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Ранее в Белом доме заявляли, что Вашингтон нацелен на снижение напряженности в отношениях с Москвой, прямое обсуждение озабоченностей и принятие мер в случае необходимости.

При этом американская сторона подчеркивала, что США не рассматривают санкции как единственный инструмент для выстраивания отношений с РФ.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:СШАРоссийско-американские ОтношенияСергей РябковМИД РФ
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