В МИД РФ призвали Вашингтон не нагнетать напряженность в отношениях с Москвой

Ранее в Белом доме заявляли, что Вашингтон нацелен на снижение напряженности в отношениях с Москвой, прямое обсуждение озабоченностей и принятие мер в случае необходимости.

При этом американская сторона подчеркивала, что США не рассматривают санкции как единственный инструмент для выстраивания отношений с РФ.

