В МИД РФ призвали США прекратить «дипломатические войны»
Замглавы МИД Сергей Рябков призвал США прекратить «дипломатические войны», передает РИА Новости.
Соответствующий призыв он озвучил в рамках форума «Диалог Форт-Росс».
По словам Рябкова, ситуация, в которой США дали сутки российским дипломатам, чтобы покинуть закрывшееся в Сан-Франциско консульство, является немыслимой. Он добавил также, что создание таких же условий для американских сотрудников в Петербурге стало ответом на действия США.
Дипломат также заявил о негативном отношении к дипломатическим войнам. «Мы должны это прекратить в какой-то момент», - цитирует его агентство.
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