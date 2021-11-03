В МИД РФ призвали США прекратить «дипломатические войны»

По словам Рябкова, ситуация, в которой США дали сутки российским дипломатам, чтобы покинуть закрывшееся в Сан-Франциско консульство, является немыслимой. Он добавил также, что создание таких же условий для американских сотрудников в Петербурге стало ответом на действия США.



Дипломат также заявил о негативном отношении к дипломатическим войнам. «Мы должны это прекратить в какой-то момент», - цитирует его агентство.

