В МИД РФ призвали США прекратить «дипломатические войны»

Замглавы МИД Сергей Рябков призвал США прекратить «дипломатические войны», передает РИА Новости.

Соответствующий призыв он озвучил в рамках форума «Диалог Форт-Росс».

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По словам Рябкова, ситуация, в которой США дали сутки российским дипломатам, чтобы покинуть закрывшееся в Сан-Франциско консульство, является немыслимой. Он добавил также, что создание таких же условий для американских сотрудников в Петербурге стало ответом на действия США.

Дипломат также заявил о негативном отношении к дипломатическим войнам. «Мы должны это прекратить в какой-то момент», - цитирует его агентство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМИД РФ
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