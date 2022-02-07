Посол ЦАР в России: РФ за год навела порядок в республике
Россия за год навела порядок в ЦАР, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на посла республики в РФ Леона Додону-Пунагаза.
При этом он подчеркнул, что у Запада не удавалось это сделать в течение десятилетий.
Посол добавил, что ЦАР – это суверенное государство, которое может самостоятельно выбирать, «с кем дружить».
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов рассказал, что сейчас общее число российских инструкторов в республике, находящихся там с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1 тысяча 135 человек.
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