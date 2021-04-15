В МИД РФ призвали избежать военного сценария в Афганистане
Россия призывает избежать военного сценария в Афганистане после переноса срока вывода войск США из страны. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов.
«Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.
Кабулов подчеркнул, что американской стороне необходимо будет объяснить решение о переносе сроков вывода войск представителям запрещенного в РФ движения «Талибан», с которыми США заключили соглашение по Афганистану, отмечает РЕН ТВ.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что вывод американских военных из Афганистана начнется с 1 мая, напоминает RT. Планируется, что американский воинский контингент в составе 2,5 тысячи солдат покинет страну до 11 сентября, отмечают Известия.
США начали операцию в Афганистане в ответ на теракты 11 сентября 2001 года. В 2020 году американская сторона и талибы подписали мирное соглашение, согласно которому войска США должны были покинуть Афганистан к 1 мая, напоминает Газета.ру.
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