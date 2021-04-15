В МИД РФ призвали избежать военного сценария в Афганистане

«Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Кабулов подчеркнул, что американской стороне необходимо будет объяснить решение о переносе сроков вывода войск представителям запрещенного в РФ движения «Талибан», с которыми США заключили соглашение по Афганистану, отмечает РЕН ТВ.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что вывод американских военных из Афганистана начнется с 1 мая, напоминает RT. Планируется, что американский воинский контингент в составе 2,5 тысячи солдат покинет страну до 11 сентября, отмечают Известия.

США начали операцию в Афганистане в ответ на теракты 11 сентября 2001 года. В 2020 году американская сторона и талибы подписали мирное соглашение, согласно которому войска США должны были покинуть Афганистан к 1 мая, напоминает Газета.ру.

