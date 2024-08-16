В МИД РФ призвали Армению не передавать в школы искажающий историю учебник
В МИД России указали на искажение роли РФ в новых учебниках по истории в Армении и призвали не пропускать такие учебные пособия в школы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипведомства.
Там обратили внимание, что учебник по истории для 8-х классов армянских школ, содержит главу «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», в которой искажаются события на Южном Кавказе конца XVIII - начала XIX века. Соответствующий текст учебника опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.
В российском ведомстве отметили, что ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в становлении Армении – значит «бесцеремонно» противоречить истории. МИД РФ выразил надежду, что Армения не разрешит передачу этого учебника в школы и не будет смотреть на это «смотреть сквозь пальцы».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Ереван не примет путь, который когда-то выбрал киевский режим, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владивосток и ряд городов в Приморье остались без электричества
- «Ранена, но жива...»: Анжелика Агурбаш представила новую песню об уходящей любви
- Алаудинов назвал обстановку в Курской области подконтрольной российским военным
- В МИД РФ призвали Армению не передавать в школы искажающий историю учебник
- В Белгородской области сделали бесплатными мобильную связь и интернет
- Алибасов заявил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни
- «Газпром» сохраняет максимальный уровень транзита газа через Украину в Европу
- Курорт Алушта в Крыму остался без электричества
- ВС России уничтожили антенны Starlink в Херсонской области
- Блогер Гусейн Гасанов погасил многомиллионный долг перед ФНС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru