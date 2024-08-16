В МИД РФ призвали Армению не передавать в школы искажающий историю учебник

В МИД России указали на искажение роли РФ в новых учебниках по истории в Армении и призвали не пропускать такие учебные пособия в школы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипведомства.

Там обратили внимание, что учебник по истории для 8-х классов армянских школ, содержит главу «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», в которой искажаются события на Южном Кавказе конца XVIII - начала XIX века. Соответствующий текст учебника опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

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В российском ведомстве отметили, что ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в становлении Армении – значит «бесцеремонно» противоречить истории. МИД РФ выразил надежду, что Армения не разрешит передачу этого учебника в школы и не будет смотреть на это «смотреть сквозь пальцы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Ереван не примет путь, который когда-то выбрал киевский режим, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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