В МИД РФ призвали Армению не передавать в школы искажающий историю учебник

В МИД России указали на искажение роли РФ в новых учебниках по истории в Армении и призвали не пропускать такие учебные пособия в школы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипведомства.

Там обратили внимание, что учебник по истории для 8-х классов армянских школ, содержит главу «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», в которой искажаются события на Южном Кавказе конца XVIII - начала XIX века. Соответствующий текст учебника опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.