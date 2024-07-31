Пограничники РФ покинули аэропорт «Звартноц» в Ереване


Пограничники покинули, после 32 лет службы, покинули международный аэропорт «Звартноц» в Ереване, сообщает РИА Новости.

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В сообщении говорится, что протокол о передаче Армении под охрану госграницы в данном погранпункте подписали

начальник погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян.

«Уважаемые товарищи, я благодарю вас за безупречную работу. Искренне вам признателен. Россия по праву гордится вами», - обратился к российским пограничникам временный поверенный в делах РФ в Армении Максим Селезнев.

Унанян добавил, что совместная служба армянских и российских пограничников свидетельствует о тесном партнёрстве в обеспечения пограничной безопасности России и Армении.

Ранее глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил, что Армения способна самостоятельно и без помощи России обеспечивать работу пограничной службы аэропорта «Звартноц», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Смышляев / ТАСС
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