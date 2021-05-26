В МИД РФ пригрозили ответить на возможные санкции Британии против «Северного потока-2»
Ограничения, которые может ввести Великобритания в отношении трубопровода «Северный поток-2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, получат жесткий соразмерный ответ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ», — цитирует дипломата ТАСС.
Захарова добавила, что инициаторы конфронтации будут нести ответственность за негативные последствия для связей двух государств.
Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер компании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. Однако взрывного устройства в самолете не обнаружили. В белорусском Минтрансе заявили, что об угрозе взрыва сообщило палестинское движение ХАМАС. Позже радикальная организация опровергла свою причастность к инциденту, напоминает ОТР.
После инцидента с лайнером Ryanair британский парламент решил рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении «Северного потока-2», а также газопровода «Ямал-Европа», пишет «Свободная пресса». Британские власти считают трубопроводы источниками финансирования белорусского правительства.
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