В МИД РФ пригрозили ответить на возможные санкции Британии против «Северного потока-2»

«Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ», — цитирует дипломата ТАСС.

Захарова добавила, что инициаторы конфронтации будут нести ответственность за негативные последствия для связей двух государств.

Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер компании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. Однако взрывного устройства в самолете не обнаружили. В белорусском Минтрансе заявили, что об угрозе взрыва сообщило палестинское движение ХАМАС. Позже радикальная организация опровергла свою причастность к инциденту, напоминает ОТР.

После инцидента с лайнером Ryanair британский парламент решил рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении «Северного потока-2», а также газопровода «Ямал-Европа», пишет «Свободная пресса». Британские власти считают трубопроводы источниками финансирования белорусского правительства.

