В МИД РФ предупредили США о последствиях провокаций в Донбассе
Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По словам замглавы МИД, в ходе контактов с американской администрацией российская сторона «исчерпывающим образом изложила то, что происходит», отмечает RT.
Рябков подчеркнул, что Украина и ее западные союзники, в том числе США, действуют в Донбассе все более провокационно и вызывающе. Замглавы российского МИД уточнил, что Соединенные Штаты были предупреждены о последствиях подобной политики, сообщает Ura.ru.
Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой по ситуации в Донбассе, напоминает РЕН ТВ. При этом американская сторона призвала Россию «воздерживаться от действий по эскалации», отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы
- СМИ: В США утилизируют используемые для полетов над РФ самолеты
- В Госдуме предложили увеличить штрафы за некачественные услуги ЖКХ
- «Скопинский маньяк» не явился на суд о дополнительных ограничениях
- В МИД РФ предупредили США о последствиях провокаций в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru