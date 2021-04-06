В МИД РФ предупредили США о последствиях провокаций в Донбассе

Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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По словам замглавы МИД, в ходе контактов с американской администрацией российская сторона «исчерпывающим образом изложила то, что происходит», отмечает RT.

Рябков подчеркнул, что Украина и ее западные союзники, в том числе США, действуют в Донбассе все более провокационно и вызывающе. Замглавы российского МИД уточнил, что Соединенные Штаты были предупреждены о последствиях подобной политики, сообщает Ura.ru.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой по ситуации в Донбассе, напоминает РЕН ТВ. При этом американская сторона призвала Россию «воздерживаться от действий по эскалации», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаДонбассСергей РябковСШАМИД РФ
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