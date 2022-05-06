В МИД РФ предупредили об угрозе разрыва отношений с Британией

В МИД РФ предупредили об угрозе окончательного разрыва отношений с Британией после принятия Лондоном новых санкций в отношении Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что для выражения протеста в связи с санкциями в МИД была вызвана посол Великобритании Дебора Броннерт. В ведомстве отметили, что «продолжение деструктивной линии» приведет к разрушению двусторонних отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакие санкции не способны надломить волю российского руководства, которое нацелено на отстаивание исторической правды.



