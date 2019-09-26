В МИД РФ предложили ответные меры на невыдачу виз США российской делегации
В МИД РФ озвучили предложение, которое может стать ответом на невыдачу виз российским официальным лицам.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова, ведомство предлагает перенести заседание Комиссии по разоружению Генассамблеи ООН из США в другую страну.
Отмечается, что ведомство ждет реакции мирового сообщества на эту инициативу.
Напомним, визовый скандал между Россией и США разразился в первый день работы Генеральной ассамблеи ООН. Десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее.
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