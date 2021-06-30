В МИД РФ посоветовали американцам «не корчить рожу, а улыбнуться»
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который сообщил, что Вашингтон даст отпор, если Москва «продолжит нападать».
«Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит», - написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», — отметила она.
По словам Блинкена, США надеются на «более стабильные и выгодные отношения» с Россией, обвинив при этом Москву в хакерских атаках и вмешательстве в выборы.
Ранее Захарова констатировала, что Соединённые Штаты Америки и по собственной инициативе уничтожают свою консульскую службу на территории РФ. Так дипломат отреагировала на заявление посла США в Москве Джона Салливана о том, что диппредставительство в российской столице после 1 августа перестанет предоставлять консульские услуги из-за нехватки персонала.
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