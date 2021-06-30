В МИД РФ посоветовали американцам «не корчить рожу, а улыбнуться»

«Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

«Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», — отметила она.

По словам Блинкена, США надеются на «более стабильные и выгодные отношения» с Россией, обвинив при этом Москву в хакерских атаках и вмешательстве в выборы.

Ранее Захарова констатировала, что Соединённые Штаты Америки и по собственной инициативе уничтожают свою консульскую службу на территории РФ. Так дипломат отреагировала на заявление посла США в Москве Джона Салливана о том, что диппредставительство в российской столице после 1 августа перестанет предоставлять консульские услуги из-за нехватки персонала.

