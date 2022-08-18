В МИД РФ пообещали ответить на ограничение выдачи виз в ЕС

Заместитель директора департамента печати и информации МИД РФ Иван Нечаев заявил, что в России не исключают принятия на уровне Евросоюза решения о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, сообщает РИА Новости.

Министры стран ЕС обсудят ограничения по выдачи виз россиянам

По его словам, подобные дискриминационные шаги, в том числе со стороны отдельных государств, не останутся без должной реакции Москвы.

«Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете», - заключил Нечаев.

Ранее власти Эстонии ввели ограничения на выдачу виз россиянам и перестали пропускать на территорию республики граждан России с выданными шенгенскими визами, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШенгенВизыЕвросоюзМИД РФ
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