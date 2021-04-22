В МИД РФ ответили на ультиматум Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на требование чешского коллеги Якуба Кулганека вернуть высланных из России дипломатов до 12.00 четверга 22 апреля. Ранее глава МИД Чехии заявил, что в случае невыполнения этого условия численность посольства России сократится до аналогичного чешскому. Захарова заявила, что ультиматумы Чехии «недопустимы и неприемлемы».

«Это залп в никуда. Он по ним самим же ударил. В любом случае, ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны», - заявила официальный представитель МИДа в эфире радиостанции «Вести FM».

Также Захарова заявила, что подобное поведение не имеет ничего общего с дипломатией, также, по словам Захаровой, в ведомстве проинформируют посла Чехии в России о том, что может последовать за дальнейшими действиями Праги.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил причины конфликта Праги с Москвой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФЧехия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры