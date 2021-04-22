В МИД РФ ответили на ультиматум Чехии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на требование чешского коллеги Якуба Кулганека вернуть высланных из России дипломатов до 12.00 четверга 22 апреля. Ранее глава МИД Чехии заявил, что в случае невыполнения этого условия численность посольства России сократится до аналогичного чешскому. Захарова заявила, что ультиматумы Чехии «недопустимы и неприемлемы».
«Это залп в никуда. Он по ним самим же ударил. В любом случае, ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны», - заявила официальный представитель МИДа в эфире радиостанции «Вести FM».
Также Захарова заявила, что подобное поведение не имеет ничего общего с дипломатией, также, по словам Захаровой, в ведомстве проинформируют посла Чехии в России о том, что может последовать за дальнейшими действиями Праги.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил причины конфликта Праги с Москвой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- В МИД РФ ответили на ультиматум Чехии
- Мезенцев рассказал о возможной экономической интеграции России и Белоруссии
- В МИД Чехии приготовились выслать 60 сотрудников посольства России
- В ДНР сообщили о массированном минометном ударе по Донецку и Горловке
- Россияне установили рекорд по потреблению свинины
- Разведывательный американский беспилотник был замечен у границ Крыма
- Бывший посол США в Польше рекомендовал уничтожить «Северный поток-2»
- Планетоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса
- Посол США выехал из резиденции с багажом
- Четверо сирийских военных пострадали при ракетной атаке Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru