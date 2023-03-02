В МИД РФ отреагировали на возможную причастность Сербии к поставкам Украине

Россия следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов Киеву, необходимы факты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.

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Она отметила, что информация, которая поступает, вызывает самую глубокую озабоченность. По словам Захаровой, это серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Белград «должны вместе продолжить поддерживать народ Украины». При этом Вучич заявлял, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержат без введения антироссийских санкций, но постараются выстоять как можно дольше, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияРоссия
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