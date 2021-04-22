В МИД РФ отреагировали на поддержку ЕС Чехии в разногласии с РФ

Ранее глава евродипломатии Жозеф Боррель от имени ЕС в поддержку Чехии призвал Россию воздержатьcя от деятельноcти, угрожающей безопаснoсти и cтабильности в Европе и пообещал «ответные меры».



По словам Захаровой, поддержка ЕС Чехии в данном вопросе доказывает в очередной раз, что «пресловутая евросолидарность ставится выше здравого смысла и стремления установить истину». Представитель МИД РФ подчеркнула опасность таких действий из-за создания последующего ложного ощущения вседозволенности и безнаказанности.

Дипломат отметила, что РФ не вела и не ведет «подрывных действий» на территории ЕС. В заключении Захарова призвала к взаимному уважению и равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

