В МИД РФ отреагировали на поддержку ЕС Чехии в разногласии с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка Евросоюзом Чехии в разногласии с РФ является продолжением недружественной политики в отношении России. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте МИД.

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Ранее глава евродипломатии Жозеф Боррель от имени ЕС в поддержку Чехии призвал Россию воздержатьcя от деятельноcти, угрожающей безопаснoсти и cтабильности в Европе и пообещал «ответные меры».

По словам Захаровой, поддержка ЕС Чехии в данном вопросе доказывает в очередной раз, что «пресловутая евросолидарность ставится выше здравого смысла и стремления установить истину». Представитель МИД РФ подчеркнула опасность таких действий из-за создания последующего ложного ощущения вседозволенности и безнаказанности.

Дипломат отметила, что РФ не вела и не ведет «подрывных действий» на территории ЕС. В заключении Захарова призвала к взаимному уважению и равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧехияМИД РФМария Захарова
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