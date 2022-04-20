В МИД РФ осудили теракты около образовательных учреждения в Кабуле
20 апреля 202220:20
В МИД РФ выразили решительные осуждение в связи с терактами в Кабуле, произошедшими 19 апреля. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Взрывы произошли в шиитском районе Дашт-е Барчи афганской столицы. В результате погибли и пострадали десятки человек.
В российском ведомстве уверены, что целью терактов было провоцирование межэтнической и межконфессиональной розни. В МИД призвали власти Афганистана бороться с терроризмом в стране.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru