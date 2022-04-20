В МИД РФ осудили теракты около образовательных учреждения в Кабуле

В МИД РФ выразили решительные осуждение в связи с терактами в Кабуле, произошедшими 19 апреля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Взрывы произошли в шиитском районе Дашт-е Барчи афганской столицы. В результате погибли и пострадали десятки человек.

В российском ведомстве уверены, что целью терактов было провоцирование межэтнической и межконфессиональной розни. В МИД призвали власти Афганистана бороться с терроризмом в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФ
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