США заявили о неготовности признать власть талибов на данном этапе

По словам Уэста, США хотят сначала увидеть «прочный послужной список ответственного поведения» талибов. В частности, соблюдение прав всех афганцев, ответственное управление экономикой.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа прошлого года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).

