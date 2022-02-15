США заявили о неготовности признать власть талибов на данном этапе
Власти США не готовы на текущем этапе признать власть талибов (движение «Талибан», запрещено в РФ) и пойти на нормализацию отношений. Об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст, сообщает ТАСС.
По словам Уэста, США хотят сначала увидеть «прочный послужной список ответственного поведения» талибов. В частности, соблюдение прав всех афганцев, ответственное управление экономикой.
США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа прошлого года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).
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