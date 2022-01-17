В МИД РФ опровергли заявление о намерении России вернуть зоны влияния

Замглавы МИД отметил, что у НАТО есть две геополитические задачи.

«Первая — как раз установление зоны влияния и ее расширение. Вторая — поиск противника. И чтобы как-то оправдать это, приписывают именно нам намерения восстановить зоны влияния», — подчеркнул Грушко.

По словам дипломата, представители НАТО и Евросоюза часто делают заявления, в какие страны нельзя пускать Россию.

«Это говорилось в отношении Афганистана сразу после вывода оттуда сил США и их союзников. Это говорится и применительно к Западным Балканам», — уточнил замглавы МИД РФ.

Ранее газета Handelsblatt заявила, что США и ЕС исключили возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Вместо этой меры рассматривается принятие адресных санкций против российских банков.

