В МИД РФ опровергли заявление о намерении России вернуть зоны влияния
НАТО беспочвенно пытается обвинить Россию в желании восстановить зоны своего влияния в мире по средствам предложений о гарантиях безопасности. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы МИД России Александра Грушко.
Замглавы МИД отметил, что у НАТО есть две геополитические задачи.
«Первая — как раз установление зоны влияния и ее расширение. Вторая — поиск противника. И чтобы как-то оправдать это, приписывают именно нам намерения восстановить зоны влияния», — подчеркнул Грушко.
По словам дипломата, представители НАТО и Евросоюза часто делают заявления, в какие страны нельзя пускать Россию.
«Это говорилось в отношении Афганистана сразу после вывода оттуда сил США и их союзников. Это говорится и применительно к Западным Балканам», — уточнил замглавы МИД РФ.
Ранее газета Handelsblatt заявила, что США и ЕС исключили возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Вместо этой меры рассматривается принятие адресных санкций против российских банков.
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