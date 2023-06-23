В МИД РФ обвинили Германию в спонсировании терроризма
Германия стала спонсором украинских диверсантов, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, поставками оружия Киеву Берлин помогает диверсантам, которые уничтожают гражданскую инфраструктуру.
«Дело за малым - назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», - констатировала представитель внешнеполитического ведомства.
Украинские диверсанты могут быть причастны к подрыву аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области. Об этом 18 июня сообщила газета Bild.
Москва 21 июня выдала агреман (предварительное согласие) новому послу Германии Александру Ламбсдорфу. Ранее он работал в диппредставительстве ФРГ в США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru