По ее словам, поставками оружия Киеву Берлин помогает диверсантам, которые уничтожают гражданскую инфраструктуру.

«Дело за малым - назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», - констатировала представитель внешнеполитического ведомства.

Украинские диверсанты могут быть причастны к подрыву аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области. Об этом 18 июня сообщила газета Bild.

Москва 21 июня выдала агреман (предварительное согласие) новому послу Германии Александру Ламбсдорфу. Ранее он работал в диппредставительстве ФРГ в США, передает «Радиоточка НСН».

