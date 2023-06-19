Минобороны ФРГ сообщило о резком сокращении количества боеприпасов

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пожаловался на резкое сокращение количества боеприпасов на складах, пишет издание Der Spiegel.

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Глава военного ведомства обратил внимание, что у Германии осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Резкое сокращение арсенала произошло после поставок Украине, уточнил он.

По данным журналистов, Германия в ближайшие годы нарастит количество артиллерийских снарядов. Отмечается, что Берлин должен обладать запасами для 30 дней интенсивных боевых действий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об опустошении военных запасов блока после поставок Украине. Он призвал восполнить арсеналы в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ОружиеГермания

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