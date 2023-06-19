Минобороны ФРГ сообщило о резком сокращении количества боеприпасов
Министр обороны ФРГ Борис Писториус пожаловался на резкое сокращение количества боеприпасов на складах, пишет издание Der Spiegel.
Глава военного ведомства обратил внимание, что у Германии осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Резкое сокращение арсенала произошло после поставок Украине, уточнил он.
По данным журналистов, Германия в ближайшие годы нарастит количество артиллерийских снарядов. Отмечается, что Берлин должен обладать запасами для 30 дней интенсивных боевых действий.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об опустошении военных запасов блока после поставок Украине. Он призвал восполнить арсеналы в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ уничтожили танк ВСУ с помощью дрона-камикадзе
- Минобороны ФРГ сообщило о резком сокращении количества боеприпасов
- СМИ: на стройке в центре Москвы произошел пожар
- Британский адмирал назвал флот Соединенного Королевства слабым и жалким
- СМИ: наставник «Реала» Анчелотти возглавит сборную Бразилии
- В Госдуме предрекли повторение украинского сценария в Молдавии
- Глава украинской разведки Буданов пообещал «кошмарить» россиян
- Украина получила от Всемирного банка кредит на зарплаты чиновникам
- Белый дом назвал визит Блинкена в Китай «хорошим шагом вперед»
- Ветеран ЦРУ Макговерн озвучил сроки начала переговоров по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru