В МИД РФ новые санкции в отношении России расценили как неуклюжий пиар-ход

В МИД РФ новые санкции в отношении Росси назвали надуманным, неуклюжим пиар-ходом. Об этом говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

В заявлении отмечается, что «очередная порция ограничений» носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами, передает RT.

Министр печати Чечни оценил эффект от санкций США против Кадырова

«Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека», — говорится на сайте МИД.

Захарова возмутилась тем, что США умудрились подвести под ограничительные меры футбольный клуб. По словам Захаровой, составителям санкций «не занимать фантазии».

Минфин США накануне объявил о введении санкций против Фонда имени Ахмата Кадырова. ФК «Ахмат» попал под ограничительные меры как связанная с фондом структура.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал новые американские санкции «дебилизмом», передает Ura.ru. По его словам, Соединенные Штаты начали бороться со спортом, женами и лошадьми.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСанкции США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры