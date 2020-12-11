В МИД РФ новые санкции в отношении России расценили как неуклюжий пиар-ход
В МИД РФ новые санкции в отношении Росси назвали надуманным, неуклюжим пиар-ходом. Об этом говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
В заявлении отмечается, что «очередная порция ограничений» носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами, передает RT.
«Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека», — говорится на сайте МИД.
Захарова возмутилась тем, что США умудрились подвести под ограничительные меры футбольный клуб. По словам Захаровой, составителям санкций «не занимать фантазии».
Минфин США накануне объявил о введении санкций против Фонда имени Ахмата Кадырова. ФК «Ахмат» попал под ограничительные меры как связанная с фондом структура.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал новые американские санкции «дебилизмом», передает Ura.ru. По его словам, Соединенные Штаты начали бороться со спортом, женами и лошадьми.
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