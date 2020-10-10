В МИД РФ «Новичок» признали западным брендом

Российский МИД напомнил, что Американский институт стандартов (NIST 98 в 1998 году впервые представил структуру и масс-спектр «Новичка». А исследовательский центр министерства обороны США направил туда сведения о боевом веществе.

«Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что «Новичок» — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — заявили в российском МИД.

По данным МИД РФ, 27 сентября 2017 года в России завершился процесс уничтожения имеющегося химического оружия в стране. Окончательное уничтожение химического оружия в РФ сертифицировал в октябре генеральный директор Технического секретариата ОЗХО.

Напомним, 7 октября стало известно о намерении Франции и Германии ввести новые санкции против России в связи «применением химического оружия» против Навального.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН назвал отравление Навального «Новичком» инсценировкой.

«Отравили чем-то несложным. Допустим, от передозировки инсулином человек впадает в кому. Инсулин быстро разлагается и не оставляет следов», - отметил эксперт.

