В МИД РФ назвали цель полёта Ил-96 спецотряда «Россия» в США
Так называемый «неопознанный борт» из Санкт-Петербурга вылетел в Вашингтон, чтобы забрать на родину российских дипломатов, объявленных в Соединённых Штатах Америки персонами нон грата. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она акцентировала внимание на том, что данный рейс борта Специального лётного отряда «Россия» «бойцы информационного фронта» попытались выдать одновременно за «бегство русских» и «попытку Москвы войти на переговоры с Вашингтоном».
Согласно информации интернет-ресурса Flightradar24, правительственный Ил-96-300 СЛО «Россия» вылетел в США из Москвы через Санкт-Петербург. В Северной столице самолет дозаправился и направился на другую сторону Атлантики через нейтральные воды, не заходя в воздушное пространство стран ЕС, закрытого в рамках антироссийских санкций.
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