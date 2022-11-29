В МИД РФ назвали причину переноса встречи России и США по ДСНВ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва была вынуждена отменить двустороннюю комиссию по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС.

СМИ: США с лета стремятся к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ

Он пояснил, что это произошло по причине того, что CША не желали считаться с приоритетами и сигналами России, также стороны не согласовали программу работы комиссии.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе», - указал Рябков, добавив, что решение об отмене комиссии «принималось на политическом уровне».

Ранее в МИД РФ заявили, что консультации с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), которые должны были состоятся 29 ноября — 6 декабря в Каире, переносятся на более поздний срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьЯдерное ОружиеРоссияСШАМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры