В МИД РФ назвали причину переноса встречи России и США по ДСНВ
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва была вынуждена отменить двустороннюю комиссию по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС.
Он пояснил, что это произошло по причине того, что CША не желали считаться с приоритетами и сигналами России, также стороны не согласовали программу работы комиссии.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе», - указал Рябков, добавив, что решение об отмене комиссии «принималось на политическом уровне».
Ранее в МИД РФ заявили, что консультации с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), которые должны были состоятся 29 ноября — 6 декабря в Каире, переносятся на более поздний срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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