СМИ: США с лета стремятся к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ
Администрация президента США Джо Байдена с лета стремится возобновить диалог с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), несмотря на напряженность в отношениях двух стран. Об этом пишет Foreign Policy.
«По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев», — указано в материале.
По данным издания, стремление США к переговорам демонстрирует готовность Вашингтона взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным по ряду вопросов внешней политики, несмотря на антироссийские санкции и стремление изолировать РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 554 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 213 / сут.
- Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили из-за технологических работ
- Либертарианская партия США призвала к переговорам с Москвой по Украине
- СМИ: США с лета стремятся к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ
- Власти Херсонской области назвали Геническ временной административной столицей региона
- СМИ: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20
- Минфин США: Индия сможет закупать нефть из России дороже ценового потолка
- Глава Новой Каховки заявил об отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала
- Глава Курчатовского института допустил появление коронавируса со смертностью 90%
- СМИ: Суда с выключенными датчиками о локации заметили около «Северных потоков» перед ЧП
- В ООН анонсировали отправку первой партии российских удобрений в Малави
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru