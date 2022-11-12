СМИ: США с лета стремятся к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ

«По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев», — указано в материале.

По данным издания, стремление США к переговорам демонстрирует готовность Вашингтона взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным по ряду вопросов внешней политики, несмотря на антироссийские санкции и стремление изолировать РФ.

