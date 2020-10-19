В МИД РФ назвали обвинения США и Британии в хакерских атаках бессмысленными

Обвинения США и Великобритании в причастности России к хакерским атакам являются бездоказательными и бессмысленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомсте.

Ранее в понедельник шестерых граждан России обвинили в США в хакерских атаках и распространении вируса NotPetya. В этот же день Великобритания обвинила Россию в попытках сорвать с помощью кибератак Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

Источник агентства в МИД заявил, что подобные заявления "надоедает комментировать". По его мнению, это делается для "создания антироссийской атмосферы", и основным адресатом является внутренняя аудитория.

