В МИД РФ назвали единственный позитивный момент в отношениях с США
Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков прокомментировал отношения с США, передает ТАСС.
По словам Рябкова, «ничего позитивного» в отношениях с Вашингтоном сейчас нет, кроме обменов заключенными.
Дипломат предостерег от полного разрыва отношений. Такой шаг представитель МИД назвал опасным и ошибочным.
Рябков заявил, что Россия не хочет окончательной деградации двусторонних отношений, но прогибаться под нажимом США не намерена.
Россия и НАТО в случае необходимости используют каналы связи по военной линии, заявил ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко. Дипломат уточнил, графика применения каналов нет, пишет НСН.
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