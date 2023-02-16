В МИД РФ назвали единственный позитивный момент в отношениях с США

По словам Рябкова, «ничего позитивного» в отношениях с Вашингтоном сейчас нет, кроме обменов заключенными.

Дипломат предостерег от полного разрыва отношений. Такой шаг представитель МИД назвал опасным и ошибочным.

Рябков заявил, что Россия не хочет окончательной деградации двусторонних отношений, но прогибаться под нажимом США не намерена.

Россия и НАТО в случае необходимости используют каналы связи по военной линии, заявил ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко. Дипломат уточнил, графика применения каналов нет, пишет НСН.

