Рябков: Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США

Он отметил, что необходима ясность: кто, чем и с какой целью занимается. По словам Рябкова, с американскими военными зачастую взаимодействуют те, кто действует вопреки интересам своих стран и населения.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов указал на противоречия в позиции Вашингтона по лабораториям, действовавшим на Украине. Посол отметил, что в распоряжении Минобороны РФ имеются материалы, доказывающие нацеленность США на создание компонентов биооружия, сообщает НСН.

