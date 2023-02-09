Рябков: Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США
Порядка 300 военных биолабораторий создано Соединенными Штатами по всему миру, Россия должна «алармировать» мировое сообщество по этой теме. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».
Он отметил, что необходима ясность: кто, чем и с какой целью занимается. По словам Рябкова, с американскими военными зачастую взаимодействуют те, кто действует вопреки интересам своих стран и населения.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов указал на противоречия в позиции Вашингтона по лабораториям, действовавшим на Украине. Посол отметил, что в распоряжении Минобороны РФ имеются материалы, доказывающие нацеленность США на создание компонентов биооружия, сообщает НСН.
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