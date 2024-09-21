В МИД РФ исключили участие России в «саммитах мира» по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского об организации в этом году второго «саммита мира» с участием представителей российской стороны.

Зеленский: Точку в конфликте с Россией нужно поставить в 2024 году

По ее словам, этот саммит не имеет ничего общего с урегулированием конфликта. Захарова назвала подобные встречи «бюргенштокским процессом».

Однако представитель российского МИД подчеркнула, что российская сторона не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса и готова обсуждать серьезные предложения.

Ранее СМИ сообщали о том, что во время визита в США украинский лидер будет добиваться от президента Соединенных Штатов Джо Байдена приглашения в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПереговорыМария ЗахароваМИД РФВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры