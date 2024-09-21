В МИД РФ исключили участие России в «саммитах мира» по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского об организации в этом году второго «саммита мира» с участием представителей российской стороны.
По ее словам, этот саммит не имеет ничего общего с урегулированием конфликта. Захарова назвала подобные встречи «бюргенштокским процессом».
Однако представитель российского МИД подчеркнула, что российская сторона не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса и готова обсуждать серьезные предложения.
Ранее СМИ сообщали о том, что во время визита в США украинский лидер будет добиваться от президента Соединенных Штатов Джо Байдена приглашения в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Словакии увеличат налог на книги, потому что их покупают обеспеченные люди
- Во Франции утвердили новый состав правительства
- В МИД РФ исключили участие России в «саммитах мира» по Украине
- В Узбекистане приняли поправки о «нежелательных иностранцах»
- СМИ: Арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberries хотят пойти на СВО
- Двое детей в Красноярском крае умерли из-за отравления неизвестным веществом
- Сахар подорожал до рекордных значений
- ЕГЭ по профильным предметам хотят сделать обязательным для поступающих в педвузы
- Локальный режим ЧС объявлен в Тихорецком районе Кубани
- ЦАХАЛ заявил, что атаковал около 180 объектов «Хезболлы» за день
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru