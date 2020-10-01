В МИД РФ допускают переговоры по вооружениям с США до выборов

Новый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном по вооружениям действительно может состояться ещё до президентских выборов в Соединённых Штатах Америки. Этого не исключает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сейчас, по его словам, стороны пытаются определиться с конкретными сроками такой встречи, передает ТАСС. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о заинтересованности Москвы в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В середине августа телеканал NBC сообщал о намерении президента США Дональда Трампа организовать личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы договориться о соглашении по контролю над ядерными вооружениями.

По данным источника, глава Белого дома говорил своим помощникам, что такую встречу надо провести до очередных президентских выборов в США, отмечает RT. Позднее официальный Вашингтон заявил, что переговоры Трампа и Путина до выборов не планируются.

