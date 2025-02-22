В МИД РФ анонсировали новую встречу представителей России и США

Встречу России и США на уровне глав профильных департаментов планируют провести в ближайшие две недели, контакт будет предварять обсуждения на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

По словам замминистра, у сторон есть принципиальная договоренность о комплексных консультациях для системной и детальной отработки блока «раздражителей».

«Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны... Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее. Но есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов», - рассказал дипломат, подчеркнув, что такая встреча может пройти в диапазоне двух недель.

Обсуждения состоятся в третьей стране, ведется согласование места.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что возобновление контактов между Москвой и Вашингтоном не гарантирует полного устранения разногласий между странами, однако важно избегать их эскалации.

