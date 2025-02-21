Лавров заявил, что контакты России и США не исключают разногласий

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возобновление контактов между Россией и США не гарантирует полного устранения разногласий между странами, но важно избегать их эскалации в конфронтацию.

По его словам, ключевым моментом в дипломатии является не стремление к уступкам с обеих сторон, а готовность к диалогу и поиску общих интересов.