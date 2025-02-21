Лавров заявил, что контакты России и США не исключают разногласий

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возобновление контактов между Россией и США не гарантирует полного устранения разногласий между странами, но важно избегать их эскалации в конфронтацию.

По его словам, ключевым моментом в дипломатии является не стремление к уступкам с обеих сторон, а готовность к диалогу и поиску общих интересов.

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Лавров отметил, что в процессе переговоров стороны могут достичь консенсуса по отдельным вопросам, однако это не означает, что все разногласия будут устранены.

Министр подчеркнул, что на основе совпадений в интересах необходимо работать над конкретными результатами, включая экономические решения, а разногласия следует избегать превращать в конфликт, особенно в горячую фазу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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