В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток

Россиянам следует воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, за исключением случаев крайней необходимости, в регионе сохраняется напряженная обстановка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Из мелких стычек в большие»: На Ближнем Востоке допустили большую войну

«По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем», — указала дипломат.

Захарова призвала граждан воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, на палестинские территории без крайней необходимости. При этом дипломат указала, что ситуация в сфере безопасности в Иордании стабильна.

Представитель МИД посоветовала россиянам следить за сообщениями и рекомендациями на ресурсах ведомства и российских заграничных учреждений в перечисленных странах, в соответствующем разделе мобильного приложения «Помощник за рубежом».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Ближний ВостокМария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры