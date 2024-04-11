В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток

«По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем», — указала дипломат.

Захарова призвала граждан воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, на палестинские территории без крайней необходимости. При этом дипломат указала, что ситуация в сфере безопасности в Иордании стабильна.

Представитель МИД посоветовала россиянам следить за сообщениями и рекомендациями на ресурсах ведомства и российских заграничных учреждений в перечисленных странах, в соответствующем разделе мобильного приложения «Помощник за рубежом».

