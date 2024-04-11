В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток
Россиянам следует воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, за исключением случаев крайней необходимости, в регионе сохраняется напряженная обстановка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем», — указала дипломат.
Захарова призвала граждан воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, на палестинские территории без крайней необходимости. При этом дипломат указала, что ситуация в сфере безопасности в Иордании стабильна.
Представитель МИД посоветовала россиянам следить за сообщениями и рекомендациями на ресурсах ведомства и российских заграничных учреждений в перечисленных странах, в соответствующем разделе мобильного приложения «Помощник за рубежом».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу
- «Ангару-А5» запустили с Восточного с третьей попытки
- Первой женщине-космонавту из Белоруссии присвоили звание героя страны
- Суд: Актер Прилучный задолжал за ЖКХ 58,3 тысячи рублей
- VK Fest 2024 назвал имена участников
- В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток
- Глава Мордовии: Над регионом сбили два БПЛА
- В Адыгее и Краснодарском крае произошло землетрясение
- Командира Ан-24, приземлившегося на замерзшую Колыму, уволили
- Жители Байкальска остались без горячей воды и тепла из-за обстрела теплотрассы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru