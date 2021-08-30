В МИД рассказали о целях иска к Украине в ЕСПЧ

Россия ожидает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) найдет правду по иску к Украине. Об этом РИА Новости заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, российская сторона понимает, что процесс может занять достаточно долгое время, но в любом случае надеется, что судебный орган займется поиском правды.