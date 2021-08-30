В МИД рассказали о целях иска к Украине в ЕСПЧ
Россия ожидает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) найдет правду по иску к Украине. Об этом РИА Новости заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
По его словам, российская сторона понимает, что процесс может занять достаточно долгое время, но в любом случае надеется, что судебный орган займется поиском правды.
Ранее Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд.
Жалоба касается ряда нарушений, в том числе ответственности украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, включая события «майдана», в Доме профсоюзов в Одессе и на Донбассе, напоминает RT.
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