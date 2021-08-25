ЕСПЧ постановил Польше и Латвии помочь нелегалам на белорусской границе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил обязать Польшу и Латвию помогать нелегальным мигрантам, которые находятся на белорусской границе. Об этом сообщается в официальном заявлении суда.



"Суд постановил... потребовать, чтобы власти Польши и Латвии обеспечили всех заявителей пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем", - указано в тексте документа, который цитирует РИА Новости.

Обязательства возложены на страны до 15 сентября включительно. При этом суд отметил, что власти Польши или Латвии не обязаны пускать иностранцев на территорию своих государств. При этом истцами по данному делу выступила 32 гражданина Афганистана, а также 41 гражданин Ирака курдского происхождения.

Белоруссия, которая не подписала Европейскую конвенцию о правах человека, не пускает мигрантов обратно, а пограничники Польши и Латвии блокируют свою границу.