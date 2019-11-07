В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в США с интересом восприняли приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия не располагает подробной информацией о планах американского президента на это время, однако исходит из того, что страны антигитлеровской коалиции могли бы быть представлены на высшем уровне на запланированных торжества по случаю Дня Победы, сообщает RT.

О приглашении Трампа в Москву стало известно еще в июле 2019 года.

Ранее в ноябре Сергей Рябков сообщил, что Россия готова дать согласие на назначение первого замгоссекретаря США Джона Салливана в качестве нового посла США в Москве. Смена посла, скорее всего, не сможет заметно изменить отношения России и США, отметил в эфире НСН бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

«С учетом нынешнего состояния отношений между США и РФ, от посла многое зависеть не может. Но что-то может… Думаю, что он будет предпринимать для этого шаги. Роль посла в современном мире важна, но не настолько, как в 18-19 веке. Сейчас главы государств общаются между собой по телефону, некоторые в твиттере проводят дипломатию. Роль посла важна в таких вещах, которые мы не все видим», — сказал дипломат.

