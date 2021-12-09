В МИД рассказали о проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Министерство иностранных дел России прорабатывает поручения по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Как отметила дипломат, поручения после встреч глав государств имеют долгосрочную основу.
«После каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется», — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Переговоры Путина и Байдена состоялись во вторник, 7 декабря, напоминает «Свободная пресса». Главы государств обсудили по видеосвязи ситуацию на Украине, двусторонние отношения, работу по иранской ядерной сделке, отмечает Ura.ru.
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