В МИД рассказали о проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена

Как отметила дипломат, поручения после встреч глав государств имеют долгосрочную основу.

«После каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется», — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Переговоры Путина и Байдена состоялись во вторник, 7 декабря, напоминает «Свободная пресса». Главы государств обсудили по видеосвязи ситуацию на Украине, двусторонние отношения, работу по иранской ядерной сделке, отмечает Ura.ru.

