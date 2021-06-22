В МИД рассказали о ходе реализации договоренностей Путина и Байдена

Ведется активная работа по реализации договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, посол РФ в США уже прибыл в Вашингтон и приступил к работе, все остальные пункты договоренностей также взяты в работу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бредом» и «классикой американской пропаганды» негативные высказывания американских политологов об итогах саммита РФ-США в Женеве.

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В ходе переговоров, продолжавшихся более четырех часов, лидеры двух стран договорились о консультациях по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

