«Классика американской пропаганды»: Захарова высказалась о негативных оценках итогов саммита РФ-США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бредом» и «классикой американской пропаганды» негативные высказывания американских политологов об итогах саммита РФ-США в Женеве.

«Если вдруг не будет санкций, действительно нормализуются двусторонние отношения стран, какое количество вот этих американских бездельников останется без работы, без финансирования. <...> Политологи американские, какие-то журналисты, якобы имеющие представления о двусторонних отношениях. Они все питаются вот этим самым обсуждением новых санкций дополнительных, постоянно находятся на гребне этой информационной пены», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат считает, что негативные заявления об итогах встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не имеют ничего общего с реальностью. Захарова напомнила, что в преддверии саммита главы государств констатировали, что российско-американские отношения зашли в тупик, и были «абсолютно идентичны в оценках».

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В ходе переговоров, продолжавшихся более четырех часов, лидеры двух стран договорились о консультациях по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

