Переговоры России и США в Стамбуле завершились

Встреча делегаций, которая состоялась в российском генконсульстве, продлилась почти шесть часов, с перерывом на обед.

Источник агентства указал, что по завершении переговоров делегации не намерены делать каких-либо заявлений.

Ранее в МИД РФ заявили, что российскую делегацию на встрече в Стамбуле возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает «Свободная пресса».

