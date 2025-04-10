Переговоры России и США в Стамбуле завершились
10 апреля 202515:54
В турецком Стамбуле завершились переговоры России и США. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча делегаций, которая состоялась в российском генконсульстве, продлилась почти шесть часов, с перерывом на обед.
Источник агентства указал, что по завершении переговоров делегации не намерены делать каких-либо заявлений.
Ранее в МИД РФ заявили, что российскую делегацию на встрече в Стамбуле возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru