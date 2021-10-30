В МИД прокомментировали сообщения о захваченных в Донбассе россиянах

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в плену 37 граждан РФ — жителей села Старомарьевка, находящегося в «серой зоне».

По информации МИД, в селе сохраняется сложная ситуация из-за так называемых «фильтрационных мероприятий» ВСУ. Военные запрещают местным жителям выходить из домов, проверяют паспорта, изымают документы России и ДНР и применяют насилие к их владельцам. В начале недели ситуация в Старомарьевке спровоцировала вооруженную эскалацию конфликта на Донбассе, однако сейчас обстановка «несколько разрядилась».

«У въезда в село появились представители Международного Комитета Красного Креста, снабдившие местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющие дистанционное наблюдение за ситуацией», — подчеркнули в МИД.

Внешнеполитическое ведомство следит за развитием ситуации и призывает партнеров по ОБСЕ и «нормандскому формату» «побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей».

