В МИД призвали Запад прекратить защищать косоваров

Западу следует перестать потворствовать косоварам и обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово и Метохии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на портале ведомства.

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Представитель МИД отметила, что безоружные сербы мирно пытаются защитить собственные законные права и свободы.

Захарова добавила, что посредники Косово из Вашингтона и Евросоюза должны мужественно признать свои ошибки.

Ранее миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR заявила в Twitter, что усилила собственное присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово для того, чтобы снизить риск эскалации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:КосовоМИД РоссииМария Захарова

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