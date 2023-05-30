В МИД призвали Запад прекратить защищать косоваров
Западу следует перестать потворствовать косоварам и обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово и Метохии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на портале ведомства.
Представитель МИД отметила, что безоружные сербы мирно пытаются защитить собственные законные права и свободы.
Захарова добавила, что посредники Косово из Вашингтона и Евросоюза должны мужественно признать свои ошибки.
Ранее миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR заявила в Twitter, что усилила собственное присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово для того, чтобы снизить риск эскалации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД призвали Запад прекратить защищать косоваров
- Министр иностранных дел Китая встретился с Илоном Маском
- Володин: США делают все для разрушения российской экономики
- СКР: по факту атаки беспилотников на Москву заведено уголовное дело
- Суд арестовал инженера из Ростова по обвинению в госизмене
- Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями из-за создания комиссии по изучению влияния России
- Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении устроившего ДТП в Мытищах водителя BMW
- Минфин: цифровые валюты не подходят для сбережения средств гражданами
- На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело
- Полный простой: Сборная РФ по футболу не будет играть летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru