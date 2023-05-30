В МИД призвали Запад прекратить защищать косоваров

Представитель МИД отметила, что безоружные сербы мирно пытаются защитить собственные законные права и свободы.

Захарова добавила, что посредники Косово из Вашингтона и Евросоюза должны мужественно признать свои ошибки.

Ранее миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR заявила в Twitter, что усилила собственное присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово для того, чтобы снизить риск эскалации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

