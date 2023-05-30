В МИД Китая заявили, что поддерживают усилия Сербии по защите суверенитета

Китай поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, Пекин призывает НАТО также уважать суверенитет страны. Так она прокомментировала обострение ситуации в Косово.

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Президент Сербии Александр Вучич 30 мая проведет встречу с представителями «Квинты» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), а также с послами России и Китая из-за самого масштабного за последнее время обострения на севере края Косово и Метохия.

Ситуация в Косово резко обострилась вечером 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR атаковали митингующих сербов. Пострадали 41 военнослужащий Североатлантического альянса и более 50 сербов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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