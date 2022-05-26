В МИД пригрозили ответить на блокировку брифинга министерства на YouTube высылкой американских СМИ
Россия ответит на блокировку брифинга Министерства иностранных дел РФ на YouTube высылкой американского журналиста или одного из СМИ. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе круглого стола «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности».
Как отметила дипломат, видеохостинг уже заблокировал «пару брифингов».
«Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все. Не из разряда "делайте, что хотите". Еще один заблокированный брифинг - и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси», — приводит слова Захаровой ТАСС.
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