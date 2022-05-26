В МИД пригрозили ответить на блокировку брифинга министерства на YouTube высылкой американских СМИ

Как отметила дипломат, видеохостинг уже заблокировал «пару брифингов».

«Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все. Не из разряда "делайте, что хотите". Еще один заблокированный брифинг - и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси», — приводит слова Захаровой ТАСС.

