В МИД предупредили Молдавию об опасности военного сотрудничества с НАТО
Активизация сотрудничества Молдавии с НАТО в военной и военно-технической сферах подрывает безопасность страны, считает замглавы МИД России Михаил Галузин. Об этом дипломат заявил в беседе с РИА Новости.
«Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе», — указал дипломат.
Галузин призвал Кишинев не повторять печальный опыт Украины этом вопросе.
Ранее в МИД Молдавии заявили, что страна находится в очень сложной ситуации в области безопасности и нуждается в усилении своих оборонных возможностей, рассчитывая при этом на военное сотрудничество с Германией, Францией и Румынией.
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