В МИД предупредили Молдавию об опасности военного сотрудничества с НАТО

«Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе», — указал дипломат.

Галузин призвал Кишинев не повторять печальный опыт Украины этом вопросе.

Ранее в МИД Молдавии заявили, что страна находится в очень сложной ситуации в области безопасности и нуждается в усилении своих оборонных возможностей, рассчитывая при этом на военное сотрудничество с Германией, Францией и Румынией.

