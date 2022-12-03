Санду назвала вступление в ЕС единственным для Молдавии способом выжить

Вступление в Евросоюз является «единственным способом выжить» для Молдавии. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью телеканалу NHK.

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«Вступление в ЕС усилит нашу безопасность, даст нам больше возможностей для экономического развития. Членство в ЕС — единственный способ для нас выжить», — отметила глава государства.

Кроме того, говоря о перспективах обсуждения вопроса вступления Молдавии в НАТО, Санду указала, что переговорам на эту тему препятствует присутствие российских военных в Приднестровье.

В июне страны ЕС одобрили предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении Кишиневу следует выполнить некоторые условия, в том числе проведение реформ.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзМолдавияМайя Санду
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