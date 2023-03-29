В МИД предупредили, что Киев может попытаться свергнуть Лукашенко

По словам дипломата, в последние месяцы риторика «белорусских националистических формирований», участвующих в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, существенно ужесточилась.

«Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства», — указал Галузин.

Замглавы МИД подчеркнул, что в связи с этим нельзя исключать возможной переброски диверсантов страну. Минску следует учитывать подобные риски, чтобы отразить «точечные» или полномасштабные атаки противника.

