В МИД предупредили, что Киев может попытаться свергнуть Лукашенко

Россия допускает, что киевские власти могут перебросить диверсионные группы в Белоруссию для свержения руководства страны. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью RTVI.

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По словам дипломата, в последние месяцы риторика «белорусских националистических формирований», участвующих в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, существенно ужесточилась.

«Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства», — указал Галузин.

Замглавы МИД подчеркнул, что в связи с этим нельзя исключать возможной переброски диверсантов страну. Минску следует учитывать подобные риски, чтобы отразить «точечные» или полномасштабные атаки противника.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МИД РФУкраинаБелоруссия

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